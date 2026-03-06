Опыт показывает обратное: подорожает ли рыба из-за маркировки «Честного знака»

В СМИ появилась информация, что введение обязательной маркировки «Честный знак» повысит цены на «народную» рыбу, и многие магазины вынудят закрыться. Так ли это, ответили 360.ru в пресс-службе Центра развития перспективных технологий.

Там уточнили, что вклад маркировки в стоимость продукции обычно не превышает 1%.

«Ни молочная продукция, ни вода, ни пиво, ни корма для животных не демонстрировали скачков цен», — заявили в ЦРПТ.

Кроме того, индивидуальная упаковка для рыбы, продаваемой на вес, будет не нужна — достаточно лишь промаркировать блок в 20-30 килограммов и при продаже несколько раз отсканировать один и тот же код.

Предпринимателям, переходящим на маркировку, предоставляют бесплатные софт и электронный документооборот, а также компенсацию 50% на оборудование и отсрочки обязательных платежей. Все это позволяет им принимать новые требования с минимальными затратами.

«Главное: сегодня до 20% рыбы на рынке — фальсификат. Маркировка дает покупателю возможность проверить происхождение товара через приложение, а добросовестному бизнесу — защитить репутацию», — подытожили в системе.

С 1 марта в России ввели маркировку для спецодежды и средств индивидуальной защиты, используемых спасателями и пожарными.