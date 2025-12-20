Названы российские регионы с самым быстрым ростом средних зарплат

РИА «Новости»: средняя зарплата на Камчатке выросла на 38 тысяч рублей за год

В России быстрее всего средние зарплаты растут на Камчатке, за последний год — почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистические данные.

В сентябре 2025 года местные жители начали получать на 38 тысяч рублей больше в сравнении с аналогичным периодом 2024-го.

В топ-5 субъектов России по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где этот показатель за год увеличился на 25 тысяч рублей, а также Забайкальский край и Москва — на 20 тысяч рублей.

На Сахалине средняя зарплата за год увеличилась на 19 тысяч рублей, в Московской области — на 17 тысяч рублей, в Якутии и Татарстане — на 15 тысяч рублей.

В среднем по России зарплата за последний год выросла на 12 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в 2026 году минимальная заработная плата составит 23 570 рублей после вычета налогов.