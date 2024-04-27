Опрос SuperJob: 47% россиян рассказали, что не собираются на шашлыки во время майских праздников | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:25 Опрос SuperJob: 47% россиян рассказали, что не собираются на шашлыки во время майских праздников

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Около 47% россиян рассказали, что не собираются ехать на шашлыки в период майских праздников. Об этом говорится в опросе, проведенном компанией SuperJob, написал RT.

Примерно 14% респондентов сообщили, что еще не решили для себя вопрос с планами на май. Еще 7% опрошенных успеют посетить несколько застолий, а 3% россиян уже получили приглашение от родственников и друзей.

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Отвечая на вопрос о мясе для шашлыка, большинство россиян отметили, что предпочитают свинину. Каждый четвертый опрошенный планирует использовать ассорти из разных видов.