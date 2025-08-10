Опрос сервиса «VK Знакомства» показал, что 70% россиян имеют опыт отношений на расстоянии

Сервис знакомств «VK Знакомства» провел опрос, результаты которого показали, что 70% россиян имеют опыт отношений на расстоянии, причем у 49% такие отношения длились год и более. В опросе приняли участие более 1 200 человек со всей страны, написал Infox.ru .

Так, 54% участников не сталкивались с изменами в своих отношениях, однако 36% признались в неверности партнера, а 10% — в собственной. 24% мужчин сказали, что партнерство без физической близости для них неприемлемо.

Несмотря на это, 52% опрошенных считают, что расстояние не стало бы препятствием для отношений. При этом 28% полагают, что уровень доверия мог бы быть ниже, а каждый пятый считает доверие на расстоянии сложным.

Для поддержания отношений на расстоянии важны регулярные разговоры, доверие, обсуждение будущих планов и визиты. 85% считают, что мужчина должен инициировать поездки.