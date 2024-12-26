Опрос сервиса «Работа.ру»: 11% россиян будут спать в новогоднюю ночь

Новый год для большинства жителей России остается семейным праздником. Как правило, люди встречают бой курантов вместе с близкими в домашней обстановке. В этом году 10% россиян проведут новогоднюю ночь в гостях, пишет Life со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Работать или подрабатывать в новогоднюю ночь будут 8% респондентов. За город или на природу отправятся 6%, а 3% планируют путешествие. Празднование в ресторане выбрало только 1% опрошенных.
Еще 10% россиян пока не решили, как проведут Новый год. А 11% вообще не отмечают этот праздник и планируют спать. В опросе приняли участие более 3500 жителей всех регионов страны.
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