Опрос показал, какие подарки хотят получить россияне в День защитника Отечества

Wildberries и Russ: 32% мужчин хотят получить на 23 Февраля гаджеты или технику

Большинство российских мужчин хотят в качестве подарка на 23 Февраля хотели бы получить что-нибудь из электроники и гаджетов. Такие результаты следуют из опроса, проведенного объединенной компанией Wildberries и Russ.

Исследование, в котором приняли участие более 1200 россиян, показало, что 32% опрошенных мужчин надеются получить что-то из электроники. Второе по популярности место среди подарков в честь Дня защитника Отечества заняли одежда, обувь и аксессуары, их выбрали 25% респондентов мужского пола.

Востребованными оказались также товары для дома (22%), для хобби (20%) и спорта (17%). Ювелирные изделия и часы заинтересовали менее 15% участников опроса, а чай, кофе и алкоголь — 13%.

Опрос продемонстрировал, что женщины планируют подарить самые дорогие подарки своим вторым половинкам: 41% респонденток отложили на это 1—3 тысячи рублей, а 20% — более 5 тысяч.

«Оказалось, что дарить подарки на 23 Февраля планируют почти три четверти опрошенных (74%), что демонстрирует высокую значимость праздника для россиян. Среди женщин эта доля еще больше — 85%», — отметили в пресс-службе Wildberries и Russ.

Ранее Kp.ru с помощью опроса выяснил, что самым нежелательным подарком на 23 Февраля являются носки и тапочки. Также в этот список попали бритвенные принадлежности.