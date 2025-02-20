Опрос KP.RU показал, что около 40% мужчин будут рады любому подарку на 23 Февраля

Около 40% российских мужчин сообщили, что любой подарок на 23 Февраля принесет им радость, поскольку важнее всего для них проявление внимания. Еще 37% предпочли бы провести праздник в спокойной обстановке, наслаждаясь отдыхом. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного среди читателей KP.RU .

Самими непопулярными подарками оказались носки и тапочки, хотя 5% мужчин все же были бы рады таким презентам. Самые востребованные подарки — качественные инструменты и алкоголь, но и тут есть нюансы. Например, 6% мужчин категорически отвергают идею получения алкоголя в подарок, даже если это напиток высокого класса. Инструменты также вызывают разные реакции: 14% мужчин мечтают о таком подарке, но 4% относятся к нему скептически.

Что касается парфюмерии, то 10% мужчин хотели бы получить духи, в то время как 4% категорически против. Бритвенные наборы также вызывают смешанные чувства: 3% мужчин готовы принять такой подарок, но 6% не оценили бы его.