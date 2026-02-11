Опрос показал, что москвички выбирают экологичные подарки на 14 февраля вместо цветов

Согласно результатам опроса, все больше женщин в Москве отказываются от букетов ко Дню всех влюбленных в пользу более экологичных подарков. Только 20% представительниц прекрасного пола хотят получить цветы, в то время как большинство мужчин по-прежнему планируют их дарить, написал Daily Moscow .

Москвички объясняют свой выбор недолговечностью букетов и их неэкологичностью. Вместо этого они предпочитают подарки, которые приносят долгосрочную пользу, например, посадку дерева, аллеи или даже небольшого леса.

Экологи проекта «Сохрани лес» отмечают рекордный спрос на сертификаты весенней посадки к празднику. Наибольшей популярностью пользуются именные хвойные аллеи и сертификаты на участие в высадке деревьев.