Опрос ORMATEK: почти половина россиян потратили в новогодние праздники от пяти до 15 тысяч рублей

Компания ORMATEK провела исследование, результаты которого показали, сколько россияне потратили на праздничные выходные и как они распределили бюджет в период новогодних каникул. С результатами опроса ознакомился сайт «Известия» .

Почти половина опрошенных (43%) уложились в сумму от пяти тысяч до 15 тысяч рублей. Еще 30% респондентов потратили 15–40 тысяч рублей, а 21% отметили траты в диапазоне 40–80 тысяч рублей. Только 4% потратили 80–100 тысяч рублей и 2% — 100–150 тысяч рублей. Траты свыше 150 тысяч рублей не указал ни один из опрошенных.

Большинство россиян не откладывали деньги заранее, считая праздничные траты разумными и посильными — так ответили 58% респондентов. При этом 30% опрошенных готовились к выходным заблаговременно.

Формат празднования оказался достаточно консервативным: большинство (65%) провели новогодние праздники дома, 18% отправились к друзьям за город, а 7% отметили праздники в другом городе. Рестораны с праздничной программой выбрали 4% участников опроса, столько же встретили Новый год на работе, а 2% — в дороге, в поезде или самолете.

Лидирующую позицию в структуре расходов заняла еда для дома и доставки — на нее тратились 52% опрошенных. Шопинг и обновление гардероба выбрали 26% респондентов, а культурный досуг — театры, выставки, концерты и рестораны — 20% участников исследования.