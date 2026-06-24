Опрос Леди Mail и Центра «Россия»: более 28% россиянок считают, что у семьи должен быть общий бюджет

В опросе Леди Mail и Национального Центра «Россия» женщины поделились представлениями об идеальной финансовой модели семьи. Оказалось, что варианты могут быть различными.

Согласно результатам, 28,2% опрошенных считают, что у семьи должен быть общий бюджет. Не многим меньше — 27,1% — полагают, что супругам стоит складываться на основные расходы, сохраняя личные деньги на другие нужды. 23,9% респондентов высказались за модель, при которой основную часть расходов берет на себя мужчина.

Значительно менее популярными оказались такие варианты: когда один из партнеров полностью обеспечивает семью, а второй занимается домом и детьми (7,5%); оба партнера вносят примерно равный вклад (5,9%); муж и жена распределяют расходы пропорционально доходу, например, в соотношении 70/30 или 60/40 (5%).

Модель, при которой женщина берет на себя основную часть расходов, оказалась самой непопулярной. Ее выбрали только 0,5% опрошенных.