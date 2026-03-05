Опрос KP.RU треть мужчин в России не будут дарить подарки на 8 Марта

Сайт KP.RU провел опрос в соцсетях и выяснил, что каждый третий мужчина в России не планирует дарить подарки на Международный женский день.

Психолог Коржаева объяснила, что многие мужчины перестали дарить подарки, поскольку, по их мнению, «слабый пол» отбил у них желание это делать.

Она подчеркнула: «Для женщин важно внимание, которое учитывает их желания и намеки, даже сказанные давно».

Согласно опросу, подарки распределятся следующим образом: 20% мужчин выберут цветы, 16% — деньги, 6% — духи или гаджеты, 4% — украшения, что-то для дома или сладости, по 3% — одежду, белье или билеты в театр и кино. Однако 34% респондентов не планируют дарить ничего.