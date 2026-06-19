Опрос KP.RU показал, что 72% россиян игнорируют звонки с неизвестных номеров

Большинство россиян перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров из-за опасений телефонного мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом KP.RU .

Так, 72% опрошенных признались, что сразу сбрасывают или игнорируют такие звонки. Люди опасаются мошенничества или навязчивой рекламы. Однако в некоторых случаях, например, при ожидании доставки или ответа от компании, россияне все же берут трубку.

«Никогда не разговариваю с незнакомцами, и трубку не беру», — отмечает одна из участниц опроса.

«Уже несколько лет не принимаю звонки с незнакомых номеров», — соглашается другой респондент.

27% опрошенных всегда отвечают на звонки, даже если номер им не знаком. Некоторые делают это из-за работы, другие боятся пропустить важный звонок. Есть и те, кто отвечает на звонки «от скуки» или чтобы «побесить» рекламщиков и мошенников.

Опрос проводился среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,4 тысячи человек.