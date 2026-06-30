Опрос KP.RU показал, что 47% россиян отмечали свадьбу с размахом

Опрос подписчиков сайта KP.RU показал, как изменились свадебные традиции в России. Эксперты отмечают новые тренды: отказ от больших тортов, тамады и алкоголя в пользу более спокойного отдыха. По результатам опроса, 47% россиян отмечали свадьбу с большим размахом, а некоторые даже проводили торжества несколько дней.

Так, 20% опрошенных рассказали, что на их свадьбе гуляла вся родня, друзья и знакомые. Торжество было пышным, и гости веселились по три дня.

Одна из участниц опроса поделилась: «Мне повезло, праздновали в два захода. Сначала отгуляли свадьбу — роспись была, а банкет оплатили родители мужа. А через две недели опять свадьба — венчание, в этот раз платили мои родители. Много знакомых, родственников у нас, не было такого большого зала, чтобы все вместились, пришлось поделить».

Около 27% отметили, что тоже отмечали пышно, но отпраздновали все одним днем. Еще 31% россиян рассказали, что они не устраивали большую свадьбу, просто расписались и отметили с самыми близкими. А 18% россиян рассказали, что просто расписались со своей половинкой, никаких торжеств не устраивали. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.