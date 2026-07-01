Опрос KP.RU: большинство россиян признались, что плохо переносят жару

Россия переживает волну аномальной жары, которая достигла самых разных уголков страны — от Калининграда и Алтая до Норильска. В ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, пекло придет в Москву и на большую часть европейской территории России. На этом фоне сайт KP.RU провел опрос, чтобы выяснить, как граждане справляются с экстремальными температурами, и результаты показали, что любовь к летнему зною — чувство для россиян довольно редкое.

Подавляющее большинство участников опроса признались, что жару переносят плохо: у них падает работоспособность, пропадают силы на прогулки и развлечения, а единственным желанием становится пребывание в прохладе. Стратегии спасения от зноя оказались весьма разнообразными.

Самая популярная тактика — технологическая. Более трети опрошенных (34%) честно признались, что все жаркие дни проводят не на природе, а под кондиционером. Именно этот прибор становится их главным спасением, позволяя создавать комфортный микроклимат дома или в офисе.

Значительная часть россиян (21%) обходится без сложной техники. Их метод борьбы с жарой более традиционный и доступный: они чаще умываются и принимают прохладный душ. По их словам, это простое действие сразу приносит облегчение и помогает взбодриться.

Еще 9% респондентов предпочитают бороться с перегревом с помощью еды и напитков. Их рецепт спасения прост: пить много прохладной воды и есть мороженое. Этот способ позволяет не только утолить жажду, но и почувствовать себя лучше в условиях духоты.

Остальные участники опроса, по-видимому, либо относятся к жаре более терпимо, либо используют иные, не вошедшие в список способы адаптации к летним температурам.