Опрос KP.RU: 65% россиян сообщили, что в первую очередь заботятся о родных и близких

В четверг, 24 июля, в России отмечали Международный день заботы о себе. Праздник напоминает, что в повседневной суете важно находить время для своего психического и физического здоровья. Однако, по данным опроса сайта KP.RU , большинство россиян не имеют возможности уделять внимание себе, поскольку заботятся о других.

Согласно исследованию, 65% опрошенных россиян сообщили, что в первую очередь заботятся о своих родных и близких. Они отмечают, что работа часто связана с помощью людям, поэтому забота о себе отходит на второй план.

Тем не менее 31% респондентов заявили, что сначала заботятся о себе, а затем, если есть время и силы, — о других. Они считают, что для эффективной помощи другим нужно быть в порядке физически и психологически.

Оставшиеся 4% опрошенных сообщили, что успешно совмещают заботу о себе и о тех, кто нуждается в их поддержке. Опрос проводился в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие приняли 3,2 тысячи человек.