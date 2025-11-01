Опрос KP.RU: 53% россиян планируют провести ноябрьские праздники дома

Большинство россиян (53%) планируют провести предстоящие ноябрьские праздники дома. Некоторые из них ожидают гостей, что добавит приятных хлопот в их отдых. Об этом написал сайт KP.RU .

Кроме того, 12% опрошенных собираются использовать эти дни для домашних дел, таких как уборка или мелкий ремонт. 7% респондентов намерены провести время за городом, наслаждаясь свежим воздухом и приятной компанией.

Небольшое путешествие на праздники запланировали 3% участников опроса. Они намерены посетить другой город или даже страну.

Часть россиян (8%) планирует навестить родных и друзей. А 2% выбрали вариант «другое»: кто-то собирается лечиться, другие — посетить культурные мероприятия.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 4,2 тысячи человек.