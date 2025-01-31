Опрос kp.ru: 49% россиян постоянно подкармливают птиц

Почти половина жителей России, а именно 49%, регулярно участвуют в кормлении птиц. Об этом говорят результаты опроса, который провел сайт kp.ru в социальных сетях и мессенджерах.

По данным исследования, 19% респондентов делают кормушки и развешивают их в парках, лесах и зеленых зонах. Еще 30% опрошенных просто разбрасывают подкормку на улице или у подъезда, отмечает RT.

Почти каждый третий участник опроса рассказал, что сам не кормит пернатых, но это делают его соседи. Только 15% россиян заявили, что не кормят птиц и не дают делать это другим. Остальные 5% выбрали вариант «другое». В исследование участвовали 4,2 тысячи человек.