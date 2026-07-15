Опрос KP.RU: 40% россиян признают наличие у себя дома так называемого «творческого беспорядка»

Выяснилось, что 40% респондентов признают наличие у себя дома так называемого «творческого беспорядка». Многие из них заявили, что их полностью устраивает такая обстановка: они научились отлично ориентироваться в этом хаосе, поэтому уборку проводят крайне редко.

Часть опрошенных объяснила скопление вещей тем, что им психологически трудно избавляться от старых предметов. Даже сломанные вещи отправляются не в мусорное ведро, а на хранение с мыслью, что когда-нибудь они могут пригодиться. Оставшиеся 5% участников опроса выбрали вариант «другое», пояснив, что состояние их дома зависит от обстоятельств: когда есть время и силы — они убираются, а когда нет — спокойно живут во временном бардаке.