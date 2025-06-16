Опрос Izhlife: 35% жителей Ижевска уверены, что работа важнее праздников

В то время как Ижевск отмечал День России и 265-летие города, некоторые жители Удмуртии трудились в праздничные дни. Сайт Izhlife провел опрос в своих социальных сетях, чтобы узнать, как горожане относятся к работе в выходные.

Согласно результатам опроса, 35% жителей Ижевска считают, что «Работа не ждет!». Они убеждены, что профессиональные обязанности важнее праздников. Еще 7% признались, что вышли на работу, чтобы немного поработать, например, разобрать почту. Около 9% отметили, что если их не будут отвлекать, то они не выйдут на работу.

32% опрошенных смогли полноценно отдохнуть и выбрали вариант ответа: «Нет, отдых — это святое. Ни писем, ни звонков, ни дел». 13% жителей Ижевска подчеркнули, что у них в эти выходные отпуск. 5% выбрали вариант, который подразумевает, что все зависит от начальства и настроения.