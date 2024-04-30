Определились категории россиян, которым отменят комиссии при оплате ЖКУ | 360°

30 апреля 2024, 11:55
Определились категории россиян, которым отменят комиссии при оплате ЖКУ
Правительство утвердило перечень освобожденных от комиссии за уплату ЖКУ граждан
Многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и представителей других льготных категорий граждан освободили с 1 июля от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщил сайт правительства.
«Отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки», — указали в документе.
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Распоряжение с перечнем категорий подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В список также включили ветеранов боевых действий, членов семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов.
Ранее «Известия» сообщили, что льготникам будут приходить платежки за ЖКУ с меньшей суммой. Минстрой введет новое правило, согласно которому государство будет компенсировать льготы на коммунальные услуги не потребителям, а напрямую организациям.
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