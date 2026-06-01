Оправданный по делу «Крокуса» участковый продолжил работу

Участковый, которого оправдали по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», продолжает работать. Подробности дела рассказал РИА «Новости» его адвокат Артемий Ласточкин.

Участкового обвиняли в том, что он не отследил фиктивную регистрацию в Тверской области будущих террористов. Адвокат отметил, что за два года расследования мужчине пришлось перенести «множество нервных потрясений», но в итоге все же продолжил службу после оправдательного вердикта суда.

«Лица, речь о которых шла в обвинении, были фиктивно зарегистрированы на административном участке в 2018–2021 годах. Они снялись с регистрационного учета, то есть выписались, задолго до назначения участкового на должность в 2022 году. На момент теракта они проживали в других муниципальных образованиях региона», — пояснил адвокат.

В 2022 году участковый выявил и зарегистрировал факт фиктивной регистрации граждан, но на тот момент среди них уже не было участников теракта. Адвокат подчеркнул, что обвиняемые в теракте не могли попасть в поле зрения участкового, поэтому оправдательный приговор «законный, обоснованный и справедливый».

Управляющая хостелом, где незаконно жили устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», ранее 11 лет отсидела в тюрьме за убийства. Она освободилась условно-досрочно в апреле 2018 года.