Управляющая хостелом, где жили террористы из «Крокуса», ранее сидела за убийства

Управляющая хостелом, где незаконно жили устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», ранее отбыла 11-летний срок за убийства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В апреле 2007 года женщину приговорили к 15 годам колонии за подстрекательство и содействие в одном убийстве, подстрекательство к другому, а также по трем эпизодам мошенничества. Освободилась она условно-досрочно в апреле 2018 года — спустя 11 лет после приговора.

До этого стало известно, что столичный суд вынес приговор управляющей одного из московских хостелов — три года колонии. В этом заведении проживали Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов, которые вместе с двумя сообщниками совершили теракт в «Крокусе».

Ранее появилась информация, что исполнители теракта, а также их иностранные координаторы изначально намеревались атаковать одну из башен Москва-Сити. Потом боевики решили, что здание не подходит для этой цели, и их выбор пал на концертный зал в Красногорске.