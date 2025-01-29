Оправданному экс-главе Кировской области присудили больше 8 млн рублей

После оправдания по делу о злоупотреблении должностными полномочиями бывшему главе Кировской области Никите Белых присудили более восьми миллионов рублей, которые он потратил на адвокатов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бывшего губернатора в декабре 2023 года приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями при работе с Кировской региональной ипотечной корпорацией. К лету 2024 года экс-чиновнику удалось доказать свою невиновность. Приговор отменили и назначили Белых право на реабилитацию.

«Присудили восемь миллионов 82 тысячи рублей. Возмещение имущественного ущерба, причиненного уголовным преследованием <…> с учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания», — рассказал источник агентства.

Ранее жена Никиты Белых рассказала об угрозах, из-за которых подала на развод. Ей поступали звонки с неизвестных номеров.