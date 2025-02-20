«Всего тебе хорошего». Путин дал напутствие внуку Собчака и обнял его дочь

Президент России Владимир Путин посетил концерт, посвященный памяти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и 25-й годовщине его смерти. На мероприятии глава государства встретился с семьей покойного.

Президент тепло попрощался с вдовой Собчака Людмилой Нарусовой — взял ее за руку и обменялся несколькими репликами. Затем Путин подошел к Ксении Собчак — дочери политика — приобнял ее за плечи и поцеловал в щеку. После этого глава государства помахал рукой и уехал.

Концерт состоялся в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича. Путин выступил в начале концерта и вспомнил о Собчаке как о блестящем ораторе, ответственном политике и государственном деятеле, который закладывал основы современной России.

Дал напутствие внуку

До концерта Путин уже общался с Собчак и Нарусовой — во время церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Северной столицы на Васильевском острове. Тогда президент поговорил с внуком Анатолия Собчака Платоном.

Глава государства пожелал мальчику успехов.

«Когда человек занимается тем, чем ему нравится, это залог успеха… Всего тебе хорошего», — пожелал Путин после рассказа Ксении Собчак об успехах сына на олимпиаде.

Также российский лидер пожал восьмилетнему внуку Собчака руку, после чего обнял.

Анатолий Собчак возглавлял Санкт-Петербург с 1991 по 1996 годы. Чиновник сыграл одну из решающих ролей в возвращении Северной столице исторического названия. В июне 2006-го Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру города.