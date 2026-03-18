Оплата ЖКУ за март: что изменилось и как быть, если получил платежку не с той датой

Жильцам, получившим в марте квитанцию с прежней датой платежа (10 апреля), следует позвонить в управляющую компанию. Об этом РИА «Новости» заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что теперь вносить плату за коммунальные услуги нужно не до 10-го числа, а до 15-го, однако некоторые расчетные центры и управляющие организации могут использовать старые шаблоны. Если УК отказалась вносить правки в квитанцию, необходимо подать жалобу в Жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

«Сразу после звонка будет полезно продублировать свое обращение через мобильное приложение „Госуслуги.Дом“. Это позволит закрепить цифровой след вашей заявки, который пригодится, если просьба по телефону будет проигнорирована», — подчеркнул общественник.

Бондарев объяснил, что федеральный закон считается более приоритетным, чем данные из квитанции. Предоставление недостоверной информации в платежном документе организации грозит ей административной ответственностью и штрафом за нарушение прав потребителей.

«Для юридических лиц сумма составляет от пяти тысяч до 10 тысяч рублей. Также Жилищной инспекцией возможна выдача предписания на устранение опечатки», — добавил эксперт.

Он отметил, что самый простой выход из ситуации для жильцов — следовать новому графику платежа до 15-го числа и фиксировать все свои обращения в цифровом виде.

Ранее Бондарь рассказал, что россияне могут проверить отсутствие двойного начисления платы за домофон. Он назвал нарушением ситуацию, когда управляющие компании добавляют в платежки отдельную строку об обслуживании системы.