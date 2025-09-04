Операторы начали массово блокировать звонки юрлиц из-за закона о спаме

«Коммерсант»: вместе со спамом операторы блокируют все звонки от юрлиц

С 1 сентября россияне получили возможность отказаться от нежелательных звонков. В ответ операторы начали блокировать абонентам входящие вызовы от юридических лиц, включая банки и сервисные компании, например, с кодами подтверждения. Об этом рассказал «Коммерсанту» источник на банковском рынке.

«Сейчас нет официального определения „массового“ звонка, и под запрет может попасть что угодно. Каждый оператор определяет и трактует это сам», — подчеркнул он.

Проблему подтвердил еще один собеседник издания.

«Массовые обзвоны часто применяют для навязывания сомнительных услуг или с мошенническими целями», — рассказал представитель Минцифры.

По его словам, звонки от властей и их организаций не блокируются. Операторы используют умные технологии для фильтрации звонков. Это позволяет блокировать вызовы от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выбирая нужные номера.

«Закон не разделяет массовые звонки на типы, поэтому при получении заявки мы обязаны заблокировать все звонки, которые идентифицируются как массовые»,— объяснил представитель «МегаФона».

Представитель Т2 заявил, что запрет касается массовых и автоматизированных вызовов.

Представитель Т2 отметил, что в компании предупреждают клиентов о возможных блокировках полезных звонков от банков и организаций. Пользователи смогут установить запрет на МАВ, подав заявление в салоне связи или через чат-бота в личном кабинете. Пока таких обращений немного, добавил представитель.

В России с 13 августа частично ограничили звонки через WhatsApp* и Telegram. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский пояснил, что такая мера является своевременной, ведь она поможет в борьбе с мошенничеством и сделает разговоры безопаснее.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.