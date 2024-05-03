Операторов сотовой связи предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам | 360°

Общество 03 мая 2024, 03:03 Операторов сотовой связи предложили штрафовать за незаконную продажу сим-карт иностранцам Минцифры предложило ввести штрафы за незаконную продажу сим-карт иностранцам Unsplash

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Минцифры РФ предложило ввести штрафы до двух миллионов рублей за незаконную продажу сим-карт иностранцам и лицам без гражданства. Инициативу ведомства опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предложили внести изменения в части 6 статьи 13.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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«Нарушение оператором связи <…> требований <…> влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей», — указали в тексте законопроекта.

По новым правилам проживающий в России иностранец не сможет зарегистрировать на себя более 10 мобильных номеров. Кроме того, их и лиц без гражданства обяжут покупать сим-карты только после предоставления биометрических данных и только в официальных салонах связи.

Ранее Минцифры предложило запретить массовые рекламные обзвоны абонентов мобильных операторов, особенно при помощи роботов. Инициатива находится в разработке. Следующей задачей станет борьба с мошенничеством в мессенджерах.