Законопроект о запрете спам-обзвонов внесут в Госдуму | 360°

Технологии 25 апреля 2024, 12:25 Законопроект о запрете спам-обзвонов внесут в Госдуму Глава Минцифры Шадаев объявил о разработке законопроекта о запрете спам-обзвонов РИА «Новости»

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В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-обзвонов, заявил на конференции «Телеком Будущего» министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Трансляция пленарной сессии прошла в Telegram-канале Минцифры.

«Мы планируем внести законопроект, который запрещает в общем даже спам-обзвоны массовые. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — сказал он.

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Максут Шадаев уточнил, что министерство предложит запретить рекламные обзвоны, особенно при помощи роботов. Инициатива, по его словам, уже в разработке. Следующей задачей станет борьба с мошенничеством в мессенджерах.

Министр сообщил, что к системе «Антифрод» для выявления злоумышленников подключились 90% работающих в России операторов связи, и это позволило ежедневно блокировать по полтора-два миллиона звонков с подменных номеров. Он сказал, что к концу года к проекту присоединятся все операторы.

На спам приходился каждый пятый звонок в России, более 75% производили в автоматическом режиме. В апреле повысили штрафы за рекламу кредитов без указания полной стоимости и спам-звонки.