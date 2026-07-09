Операторам облегчили возможность прокладки линий связи. Как это коснется дачников

Благодаря новым правилам по прокладке оптико-волоконной линии операторы смогут обеспечить связь на удаленных территориях, даже если придется вести работу на частных территориях. Об этом ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он объяснил, что раньше компании сталкивались с трудностями — если для обеспечения связи требовались работы на частной земле, а владелец не давал согласия, проложить кабель было нельзя. По его словам, такой вопрос остро вставал, когда речь шла об огромных угодьях.

«Сейчас облегчили операторам возможность прокладки оптико-волоконной линии связи, строительство сетей связи либо вышек для обеспечения коммуникационных услуг для пользователей, которые живут на удаленных территориях», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что владельцы дачных участков от новых правил не пострадают.

«Здесь речь больше идет не о сотовой вышке, а об оптико-волоконной линии связи. Это то, что можно проложить под вашим участком, а не на грядке между клубникой», — подчеркнул Кусков.

Кабели устанавливают под землей, и эти работы не должны «портить пейзаж», резюмировал он.