Оператор «Северного потока» поспорил со страховщиками о вмятине на трубопроводе

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG не согласился с заявлением страховщиков Lloyd’s Insurance Company и Arch Insurance о причине появления вмятины на газопроводе. Об этом сообщил РБК.
Компания в Высоком суде Лондона потребовала от страховщиков представить доказательства их версии, согласно которой повреждение на нитке трубопровода возникло из-за взрыва.
Оператор предполагает, что вмятина образовалась в период с 9 марта 2021 года по 30 октября 2022 года из-за какого-то внешнего воздействия.
Ранее Nord Stream AG через суд потребовала у страховщиков выплат в размере 574 миллионов евро. В иске оператор отметил наличие на второй нитке «Северного потока» вмятины, проникающей на 17% внутрь диаметра трубы. Восстановление газопровода обойдется компании как минимум в 1,2 миллиарда евро. Точную причину повреждения «Северного потока» оператор установить не смог.
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