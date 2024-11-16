Оперативники не нашли криминального следа в смерти премьера Мариинки

Смерть премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова не носила криминального характера. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник издания подтвердил, что артист умер в возрасте 39 лет по естественным причинам.

О смерти Шклярова заявила бывшая балерина Ирина Бартновская. Она отметила, что не может рассказать подробности случившегося. Смерть артиста подтвердил и Мариинский театр. Его представители выразили соболезнования близким покойного и назвали уход Шклярова из жизни утратой для всего коллектива. Дату и место прощания с танцовщиком сообщат позже.

Шкляров исполнял главные партии в «Спящей красавице», «Ромео и Джульетте» и в «Лебедином озере». Статус премьера Мариинского театра он получил в 2011 году. В сезоне 2016–2017 годов артист был премьером Баварского государственного балета.