Опечатки назвали признаком статуса и влиятельности

Люди с высоким социальным статусом склонны пренебрегать пунктуацией и орфографией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

Такие выводы журналисты сделали после изучения материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, служебной записки главы поставщика финансовых услуг Block Джека Дорси, переписки руководства Sony Pictures и письма главы Paramount Skydance Дэвида Эллисона.

Они отметили, что бизнесмены, политики и прочие деятели в основном не обращают внимания на мелкие огрехи в тексте и делают упор на его посыл.

«Что касается Эпштейна, личные переписки из дела изобилуют некачественной пунктуацией и вопиющими орфографическими ошибками. Такие ошибки допускал не только бросивший колледж Эпштейн, но и его знакомые по университетам „Лиги плюща“ и богатые друзья», — добавили журналисты.

Ранее в Эстонии отменили налог из-за опечатки в документах.