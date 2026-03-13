Опечатки назвали признаком статуса и влиятельности
WSJ объяснила связь между влиятельностью и отсутствием грамотности
Люди с высоким социальным статусом склонны пренебрегать пунктуацией и орфографией. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Такие выводы журналисты сделали после изучения материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, служебной записки главы поставщика финансовых услуг Block Джека Дорси, переписки руководства Sony Pictures и письма главы Paramount Skydance Дэвида Эллисона.
Они отметили, что бизнесмены, политики и прочие деятели в основном не обращают внимания на мелкие огрехи в тексте и делают упор на его посыл.
«Что касается Эпштейна, личные переписки из дела изобилуют некачественной пунктуацией и вопиющими орфографическими ошибками. Такие ошибки допускал не только бросивший колледж Эпштейн, но и его знакомые по университетам „Лиги плюща“ и богатые друзья», — добавили журналисты.
