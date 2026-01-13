В Эстонии отменили налог из-за опечатки в документах

В Эстонии из-за опечатки в документах фактически отменили налог на онлайн-казино. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR .

Член парламентской финансовой комиссии Айвар Кокк рассказал, что планировалось поэтапно снижать ставку налогообложения с 6% до 4%. Однако в итоге уже после вступления закона в силу выяснилось, что казино полностью выпали из налоговых сборов.

Ошибку планируют исправить в течение месяца.

Ранее российский Минфин предложил открыть шестую игорную зону в стране — в Республике Алтай. Сейчас они действуют в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях и Калининградской области, а еще одна строится в Крыму.