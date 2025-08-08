Опасную добавку нашли в российском копченом сервелате

Запрещенную в России микробную трансглютаминазу, также известную как мясной клей, обнаружили в продукции АО «Останкинский МПК». Об этом сообщил Telegram-канал «Shot проверка» .

Экспертиза показала, что опасное для здоровья вещество содержалось в партии копченого сервелата. Продукцию изъяли в торговой сети «Светофор» в Санкт-Петербурге.

Мясной клей запрещается использовать в пищевой продукции на территории стран ЕАЭС. Эта добавка увеличивает проницаемость кишечника и может привести к аутоиммунным и онкологическим заболеваниям.

Ранее россиянка съела зараженный листериями стейк и заболела менингитом. У девушки развилась светобоязнь, началась рвота, поднялась температура.

В больнице не исключили, что подхватить листерии пациентка могла, съев стейк слабой прожарки. Эти микроорганизмы встречаются в немытых овощах и фруктах, а также в мясе. После попадания в организм они могут вызвать листериоз, энцефалит и менингит.