Опаснее обвеса и обсчета. Россиянам рассказали о «черном» методе обмана в магазинах

Магазины нередко используют различные уловки, чтобы повысить выручку. К ним относятся прямой обман и «черный» маркетинг, рассказал агентству «Прайм» заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.

По его словам, покупатели должны обращать внимание на детали, чтобы не допустить, например, обвеса. В магазинах могут добавить в чек другие товары или завысить в нем цены.

Маркетинг является неотъемлемой частью продвижения магазина, но он не всегда честный. Покупателей стараются привлечь большими скидками или уловками «два по цене одного». Продавцам выгодно создать эффект высокого спроса и дефицита товара. Это называется «черный маркетинг», предупредил Ковригин.

Также в магазинах часто встречается уловка с переклеиванием этикетки с истекшим сроком годности. Поэтому не нужно покупать товар с несколькими этикетками. Купленный просроченный товар магазин обязан принять обратно.