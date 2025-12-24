ОП предупредила о штрафах за привлечение сотрудников к работе в Новый год

Работодатель получит штраф, если без согласия сотрудника привлечет его к работе в Новый год. Об этом ТАСС заявил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать: организацию — от 30 до 50 тысяч рублей; ИП или должностное лицо организации — от одной до пяти тысяч рублей», — уточнил он.

При повторном нарушении с ИП и должностных лиц взыщут до 10-20 тысяч рублей, а с юрлиц — до 70 тысяч. Также руководителя организации могут отстранить от должности на три года.

Исключением являются только работы в условиях катастрофы и ЧС, а также деятельность, связанная с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом.

Машаров подчеркнул, что за отказ работать в выходной день работодатель не имеет права привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Ранее юрист Ольга Петрова объяснила, что сотрудника не могут уволить за поведение на корпоративе. По ее словам, это понятие не определено в Трудовом кодексе.