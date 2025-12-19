Юрист Петрова рассказала, что поведение на корпоративе не может стать причиной увольнения

Юрист-эксперт по трудовому праву Ольга Петрова В беседе с aif.ru разъяснила, может ли поведение сотрудника на корпоративе привести к увольнению.

Специалист указала, что поскольку понятие «корпоратив» не определено в Трудовом кодексе, уволить за поведение на мероприятии нельзя, отметил сайт «Известия».

Петрова также подчеркнула, что в случае невыполнения трудовых обязанностей после корпоратива, работодатель рассматривает ситуацию в общем порядке. Любые жизненные обстоятельства, включая корпоративные мероприятия, могут быть признаны уважительными или неуважительными причинами для невыполнения обязанностей.