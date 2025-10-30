Онлайн-торговлю обсудят на Российском винодельческом форуме

Сессия об онлайн-торговле отечественным вином пройдет 12 ноября в рамках Российского винодельческого форума. По мнению экспертов, легализация дистанционной торговли стала бы серьезным подспорьем в продвижении отечественной продукции, особенно малых виноделен, которые не могут наладить поставки в торговые сети из-за скромных объемов производства.

Современный потребитель вина во многом проживает свое увлечение в онлайн-формате: в Сети он черпает информацию о винах и виноделах, изучает рейтинги и дегустационные оценки, планирует путешествия по винодельческим регионам. Однако, прибыв туда, покупатели не всегда могут найти понравившуюся продукцию на полках магазинов и винотек.

Торговлю вином в России через интернет запретили в 2006 году. Главной причиной была невозможность подтвердить возраст покупателя. Однако сегодня, с развитием биометрии, виноделы предложили вернуться к этому вопросу.

Также во время дискуссии предстоит оценить потенциал развития онлайн-рынка.

В июне президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов не исключал, что онлайн-продажу вина начнут в середине 2026 года.