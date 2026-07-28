Онкологи определили претендентов на получение первой российской вакцины от меланомы

Первыми претендентами на получение российской РНК-вакцины для терапии рака кожи станут взрослые пациенты с неоперабельной или метастатической меланомой. Об этом со ссылкой на НМИЦ радиологии Минздрава сообщило РИА «Новости» .

Препарат получат совершеннолетние россияне с меланомой, которым хирургически удалили все метастатические очаги. Вакцину также разрешили использовать пациентам, у которых рецидив болезни и нет метастазов в головном мозге.

Также претендентами могут стать граждане, у которых только что выявили меланому кожи IB-IV стадии и которым пока не провели никакого противоопухолевого лечения, но запланировали хирургическое вмешательство. Помимо этого, применить препарат разрешили пациентам с отдаленными метастазами, которые не получали никакой противоопухолевой лекарственной терапии.

Ранее российские и китайские ученые разработали новый метод лечения аденокарциномы легкого. Они предложили бороться с этим видом рака с помощью лучевой терапии ингибиторами PCSK9.