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    Психолог Просекова призвала не использовать семейный отдых как способ побега от школьных проблем

    Родители могут забрать ребенка из школы для семейного отдыха по семейным обстоятельствам. Однако для этого нужно подготовиться и учесть несколько важных моментов, чтобы избежать проблем с учебой. Старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Светлана Батанова отмечает в беседе с «ФедералПресс», что школа не должна стать препятствием для семейной поездки.

    Педагог Мария Иванова рекомендует обсудить поездку с учителями еще до отъезда и получить задания по основным предметам, так как оптимальным сроком для семейного отдыха считается период от 7 до 10 учебных дней. Более длительное отсутствие может серьезно осложнить возвращение к занятиям, особенно если ребенок пропускает математику или иностранные языки.

    При этом психолог Наталья Просекова предупреждает, что отдых не должен быть способом убежать от школьных проблем. Если у ребенка есть трудности с учебой или конфликты с одноклассниками, поездка может лишь усугубить ситуацию после возвращения. Психолог советует заранее предупредить классного руководителя, узнать расписание контрольных работ и не откладывать наверстывание пропущенного материала после отпуска.