Онищенко предложил увеличить возраст молодежи в России до 40 лет

В России стоит увеличить возраст молодежи до 40 лет. Об этом заявил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что еще недавно молодежью считались россияне до 30 лет, сегодня этот возраст увеличен до 35 лет. При этом сейчас человек дольше остается работоспособным, а также сохраняет высокую умственную и физическую активность.

«Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина», — сказал Онищенко.

Ранее стало известно, что академик предложил сделать День семьи, любви и верности выходным для всех.