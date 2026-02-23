Онищенко не поддержал отказ от бахил в поликлиниках

Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что научных данных о вреде бахил в поликлиниках нет, а утилизация медоборудования в России отлажена. Так он прокомментировал РИА «Новости» предложение депутатов отказаться от бахил в пользу грязезащитных ковриков.

«Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет. Коврики, кстати, не новинка, они тоже применяются, имеются в виду пропитанные дезинфицирующими средствами. Но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», — подчеркнул Онищенко.

Он также отметил, что вопросы утилизации одноразового инвентаря в стране решены. По его мнению, полный отказ от бахил нецелесообразен, а наиболее эффективным будет сочетание разных методов защиты от инфекций.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что бахилы создают больше проблем, чем пользы, и предложил заменить их ковриками.