«Они трудятся, они работают». Зачем нужен законопроект о выплатах домохозяйкам

В Госдуму внесли законопроект, по которому предложили выплачивать домохозяйкам прожиточный минимум. Зачем это нужно, рассказал 360.ru депутат Ярослав Нилов.

«Сегодня по закону о занятости у нас получают пособие по безработице граждане. А это получается определенная категория женщин, реже мужчин, которые занимаются домашним хозяйством, они трудятся, они работают. Поэтому им предлагается платить высокое пособие и учитывать период работы в трудовом стаже», — рассказал он.

Нилов добавил, что эта идея когда-то принадлежала еще покойному Владимиру Жириновскому, но тогда ее отклонили, а теперь депутаты доработали проект с учетом всех поступивших тогда замечаний и предложений. По мнению парламентария, мера положительно скажется на демографической ситуации.

В пояснительной записке, которая есть в распоряжении 360.ru, депутат уточнил, что право на такие выплаты будут иметь только трудоспособные россияне обоих полов, которые живут с семьей, нигде не устроены и занимаются исключительно домашним хозяйством.

Претендовать на деньги не смогут самозанятые и люди, ставшие гражданами России меньше пяти лет назад.

Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать два региональных прожиточных минимума.

Ранее коллега Нилова Сергей Гаврилов предложил ввести целевую надбавку для семей, в которых воспитывают более 10 детей.