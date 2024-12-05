«Они любят пиариться». Экономист назвал странной идею о выплатах малоимущим под Новый год

Предложение ввести новую выплату для россиян на Новый год не имеет целесообразности, на администрирование выделения средств понадобится еще больше денег. Об этом 360.ru заявил экономист Николай Кульбака.

Таким образом он оценил идею депутата Бориса Чернышова о дополнительной мере поддержки малоимущих россиян и введении выплаты в размере 10 тысяч рублей в преддверии новогодних праздников.

«Эта идея довольно странная. Во-первых, почему к Новому году? Это красивая идея от депутата, придуманная для пиара. Проще будет оказывать нормальную регулярную помощь. На администрирование выплаты потратят еще больше денег, проще все регулировать в рамках существующих механизмов. Поэтому смысла большого в этом не вижу, но пиар тут хороший», — сказал Кульбака.

Чернышов предлагал перевести малоимущим по 10 тысяч рублей из неизрасходованных средств федерального бюджета за 2024 год в рамках перераспределения ассигнований.

«Не существует понятия „неизрасходованные средства бюджета“. В этом году бюджет уже перерасходован с лихвой. В случае с ковидом была экстремальная ситуация, нужно было помогать людям, а Новый год — регулярный процесс. Зачем создавать какой-то дополнительный механизм? Их и так хватает. Это красивая идея для пиара депутата, они любят пиариться», — добавил экономист.

Ранее стало известно, что набор продуктов для традиционного новогоднего салата «Оливье» подорожал до 553 рублей, «Мимоза» — до 277 рублей.