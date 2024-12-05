Россиянам предложили ввести новую выплату перед Новым годом

Малоимущие семьи в России нуждаются в дополнительной поддержке перед Новым годом. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой ввести выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости» .

«В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров», — сказал он.

Депутат назвал единовременную выплату «Новогодним семейным бюджетом». Он предложил перевести малоимущим по 10 тысяч рублей из неизрасходованных средств федерального бюджета за 2024 год в рамках перераспределения ассигнований. Чернышов напомнил, что такой механизм уже применялся для поддержки здравоохранения во время коронавируса.

Инфляция в России достигла 8,8%. Набор продуктов для традиционного новогоднего салата «Оливье» подорожал до 553 рублей, «Мимоза» — до 277 рублей.