«Она не против божьего замысла». Патриарх Кирилл поддержал изучение эволюционной теории

Эволюция демонстрирует божественный замысел, а теория Чарльза Дарвина не противоречит религиозным учениям. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

Он прокомментировал предложение исключить эволюционную теорию из школьных учебников. По словам патриарха, бог сотворил «потрясающую вселенную» и дал людям возможность развиваться. Одним из таких инструментов развития является эволюция, подчеркнул он.

«Вот иногда говорили, что эволюция против божьего замысла — она не против божьего замысла, а свидетельствует о невероятном божественном замысле», — объяснил он.

Глава РПЦ напомнил, что Дарвин был христианином, и отметил, что эволюция не может быть аргументом в религиозных спорах. Человек, опираясь на внешние факторы, может развиваться, добавил он.

Ранее бывший премьер Чечни Муслим Хучиев предложил исключить из школьной программы теорию эволюции. Эту идею поддержал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. По его мнению, теория Дарвина является «безнравственной».