Болгар: в 2022 году Дуров объявил мне ультиматум, чтобы принудить приехать в ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров в 2022 году объявил ультиматум жене троих своих детей Ирине Болгар с целью принудить ее к переезду в ОАЭ против ее воли. Об этом женщина сообщила в социальной сети.

«Дуров заблокировал доступ ко всем картам, которыми я пользовалась на протяжении многих лет на основании нотариально заверенных бессрочных разрешений, дающих мне право тратить до 150 тысяч евро ежемесячно. Так же он прекратил оплачивать счета, которые обычно оплачивались им напрямую с его банковских счетов, такие как за путешествия, образование, медицинские расходы и прочие», — написала она.

Болгар рассказала, что тогда заявила о намерении защищать свои права и права детей в легальном поле, однако Дуров отказался подписывать согласие на продление детьми европейских иммиграционных документов и оформление новых.

«Ультиматум был поставлен с целью не допустить моего обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав наших детей. Потом он заблокировал возможность личного контакта, примеру последовала его семья. Он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей», — добавила женщина.

Ранее Болгар предположила, что Дуров не женился на ней из-за вероятности раздела совместного нажитого имущества в случае развода в будущем.