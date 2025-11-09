Омский скульптор воскрес в комментариях под своим некрологом

В Омске музей по ошибке преждевременно похоронил скульптора Костенко

В Омске музей «Либеров-центр» оказался в центре скандала, опубликовав некролог, посвященный еще живому скульптору Виктору Костенко. Мастер прокомментировал сообщение в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте» .

Представители музея написали, что 74-летний художник ушел из жизни, отметив, что самые известные его работы – памятник художнику Алексею Либерову и монумент «Летчик и техник» у омского аэропорта.

Пользователи стали выражать соболезнования в комментариях к посту, пока с ними не ознакомился сам «почивший».

«Слава богу, жив здоров, привет автору статьи, не каждому в этой жизни дано прочитать о себе слова о безвременном уходе», – написал мастер.

Омичи возмутились и потребовали автора публикации привлечь к ответственности, но Костенко проявил великодушие и попросил не устраивать разборки. По его словам, статья получилась пусть и преждевременная, но хорошая.

Скульптор рассказал Telegram-каналу Mash Siberia, что в музее перед ним извинились.

