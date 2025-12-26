Омский Дом детства получил современную бытовую технику благодаря волонтерам

Дом детства имени Кравцова в Омске получил современную бытовую технику. Волонтеры передали тостеры, миксеры, блендеры, печи и другие приборы для готовки, чтобы помочь воспитанникам адаптироваться к самостоятельной жизни.

Средства собрали на благотворительном интернет-аукционе «Энергия добра».

По словам директора детского дома Натальи Гриньке, многие выпускники не умеют сами вести быт, поэтому им необходимо прививать такие знания и умения.

«У нас стало больше возможностей для комплексной подготовки к жизни в социуме, развития самостоятельности и индивидуальности ребят. Но самое главное, дети понимают, что в мире есть добро и люди, готовые прийти на помощь», — рассказала она.

Проект помогла воплотить в жизнь программа социальных инвестиций «Родные города».

«Для нашей компании повышение качества жизни — одно из определяющих понятий в системе корпоративных ценностей. Оно относится и к сотрудникам, работающим на различных площадках, и к тем, кому мы стремимся помочь, реализуя социальные проекты», — добавил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Ранее волонтеры компании вместе с воспитанниками детского дома поздравили с Новым годом жителей Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов.