Итоги волонтерского проекта «Здорово вместе!» подвели в Омской области. Волонтеры приготовили поздравление с Новым годом для более чем 250 жителей Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Проект реализовали при поддержке фонда «Родные города». Сотрудники «Газпромнефть — смазочные материалы», воспитанники подшефного Дома детства имени Кравцова и омские музыканты создали в профессиональной студии звукозаписи музыкальное поздравление с теплыми пожеланиями и видеоретроспективой всех совместных мероприятий.

Это не первая акция в поддержку дома престарелых. Ранее волонтеры провели серию мастер-классов по мыловарению и экофлористике и квартирник, а также подарили учреждению наборы для творчества, предметы первой необходимости и настольные игры.

«Социальная ответственность — это не обязанность, а осознанный выбор, который мы вместе делаем каждый день», — подчеркнул гендиректор компании Анатолий Скоромец.

Он отметил, что с начала года в волонтерских проектах приняли участие более 500 сотрудников.

Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская назвала очень важной поддержку со стороны крупных компаний.

«Она позволяет открывать для пожилых людей новые форматы досуга и самореализации, чувствовать свою сопричастность и вовлеченность. Для пожилых людей это очень важно, тем более в канун больших праздников», — добавила она.